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Erdemi'de beton yol çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Erdemli Belediyesi, ilçedeki beton yol uygulamasına ara vermeden devam ediyor.

Erdemi'de beton yol çalışmaları sürüyor, System.String[]

Erdemli Belediyesi, ilçedeki beton yol uygulamasına ara vermeden devam ediyor.


Erdemli'de asfalt yol ve parke çalışmalarının yanında, son zamanlarda tercih edilen beton yol modeli uygulamasına da yoğun şekilde devam ediliyor. Beton kaplama yol modeli kullanımı ile araç girişlerinin mümkün olmadığı noktalarda, beton yol modelini de uygulamaya başlayan Erdemli Belediyesi, bu kapsamında Kargıpınarı Mahallesi'nde beton yol yapım çalışması yaptı.


Beton yol modelinin bölgede ilk defa kendilerinin döneminde uygulanmaya başladığını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, tüm mahallelerde çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini ve bu yöntemin vatandaşın takdirini topladığını ifade ederek, "Çağın gereklerini takip ederek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Asfalt kaplama modeli, yaygın olarak kullanılan bir çalışmadır. Ancak dünyanın son dönemlerde yaşadığı ekonomik sıkıntılar, kullanılan ürünün doğa faktörü karşısında kısa sürede deforme olması bizleri farklı arayışlara itti. Bu kapsamda yaptığımız araştırmalar ile deneme sürecinde olumlu sonuçlar aldığımız, beton yol modelini kullanmaya karar verdik. İlçemizi teknolojinin merkezi haline getirerek, modern bir statüye ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi. - MERSİN

Erdemli Belediyesi, Kargıpınarı, Erdemli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:29 Kaynak: İHA
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