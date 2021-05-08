Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması için başvurular başladı - Son Dakika

Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması için başvurular başladı

08.05.2021 17:52
Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması için başvurular başladı, System.String[]

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (ERDEMİR) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle bu yıl 6'ncısını düzenlediği Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması için başvurular 7 Mayıs'ta başladı.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (ERDEMİR) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle bu yıl 6'ncısını düzenlediği Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması için başvurular 7 Mayıs'ta başladı. Öğrencilerin merakla beklediği yarışmaya başvurular 28 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edecek.

Erdemir, ürettiği çeliğin insan hayatındaki vazgeçilmez yerine sanat yoluyla dikkat çekmek ve gençlerin sanat eğitimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nın 6'ncısını bu yıl gerçekleştiriyor. Erdemir'in yarım asırdan uzun bir süredir hayat verdiği çelik, bu yarışmayla genç yeteneklerin elinde yeniden şekillenerek sanat eserlerine dönüşecek.

Öğrencilerin yoğun ilgisi sebebiyle her yıl düzenlenecek

Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencilerinin merakla beklediği yarışmaya bugüne kadar 500'e yakın öğrenci katılım gösterdi. Erdemir'in Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle iki yılda bir düzenlediği Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması, öğrencilerin yoğun ilgi ve isteği üzerine bu yıldan itibaren her yıl gerçekleştirilecek. Ayrıca yarışma, bu yıl salgın nedeniyle iki aşamalı olarak yapılacak. İlk aşamada katılımcılar, maket olarak ya da dijital ortamda ürettikleri heykelin PDF formatındaki fotoğrafları ile 28 Mayıs tarihine kadar yarışmaya başvuru yapabilecekler. Jüri değerlendirmesi sonucu ikinci aşamaya geçmeye hak kazanan katılımcılar, Erdemir'in malzeme desteğiyle beraber projelerinin üretimini gerçekleştirecekler. İkinci aşamanın sonunda da eserlerini belirtilen adrese göndererek başvurularını tamamlayacaklar.

Genç yeteneklerin çelikten ürettikleri heykeller, her yıl olduğu gibi bu senede yarışma sonunda düzenlenecek sergilerle sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Yarışmaya, Türkiye'deki üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri'nde lisans ve lisansüstü eğitimine devam eden heykel öğrencileri katılabilecek. 6. Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nın birincisine 15 bin TL, ikincisine 10 bin TL ve üçüncüsüne ise 7 bin 500 TL para ödülü verilecek.

Erdemir'den yapılan açıklamada, yarışmaya ilişkin detaylı bilgi ve başvuru formuna kurumun internet sitesinden ulaşılabileceği belirtildi.

(Vedat Kılıç/ İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması için başvurular başladı - Son Dakika


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