Son Dakika Haberleri: ERDEMİR'de kok gazı patlaması: 5 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa ERDEMİR'de kok gazı patlaması: 5 yaralı - Son Dakika

ERDEMİR'de kok gazı patlaması: 5 yaralı

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'de (ERDEMİR) meydana gelen kok gazının patlamasında 5 işçi yaralandı.

ERDEMİR'de kok gazı patlaması: 5 yaralı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'de (ERDEMİR) meydana gelen kok gazının patlamasında 5 işçi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ERDEMİR'de levha ikmal tesislerinin yanında yüklenici firmaya tahsis edilen atölyede yüksek fırına malzeme yapımı sırasında kok gazı patlaması meydana geldi. Patlamada işçiler E.D. (55), B.Ö. (57), K.D. (59), C.K. (56), O.T. (58) yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan ve birinci derece yanık oluştuğu öğrenilen 5 işçi tedavilerinin ardından taburcu edildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Erdemir, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 06:32 Kaynak: İHA
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