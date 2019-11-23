ERDEMİR'de kok gazı patlaması: 5 yaralı
6 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'de (ERDEMİR) meydana gelen kok gazının patlamasında 5 işçi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 06:32 Kaynak: İHA
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'de (ERDEMİR) meydana gelen kok gazının patlamasında 5 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ERDEMİR'de levha ikmal tesislerinin yanında yüklenici firmaya tahsis edilen atölyede yüksek fırına malzeme yapımı sırasında kok gazı patlaması meydana geldi. Patlamada işçiler E.D. (55), B.Ö. (57), K.D. (59), C.K. (56), O.T. (58) yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan ve birinci derece yanık oluştuğu öğrenilen 5 işçi tedavilerinin ardından taburcu edildi. - ZONGULDAK
Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı Deniz Seki'den aşk sorusuna çarpıcı yanıt: Erkek olsam kendime aşık olurdum! Rahmi Turan, "Erdoğan ile İnce görüştü" bilgisini Talat Atilla'dan aldığını açıkladı Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu açıklandı! Sol tırnağındaki erkek DNA'sı, baba ve oğul ile uyumlu çıktı