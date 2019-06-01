ERDEMİR'de patlama: 2 işçi yaralı
1 saat önce
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde bulunan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (ERDEMİR) meydana gelen iş kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:46 Kaynak: DHA
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde bulunan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (ERDEMİR
) meydana gelen iş kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Geçen yıl yaşanan arıza nedeniyle bakım çalışmaları süren fabrikanın ikinci yüksek fırın kısmında akşam saatlerinde yapılan çalışma sırasında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, işçi Hasan Akçakaya
ve mühendis Koray Oktay yaralandı. Ereğli Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralılardan, vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan Hasan Akçakaya, Kocaeli
'ye sevk edildi. Hafif yaralanan Koray Oktay ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
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