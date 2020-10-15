Erdemir'de toplu iş sözleşme görüşmeleri - Son Dakika

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (ERDEMİR) çalışan Türk Metal Sendikası'na üye işçilerin toplu iş sözleşme görüşmelerine başlandığı bildirildi.

Sendikanın Ereğli Şubesi'nden yapılan açıklamada, toplu iş sözleşme görüşmelerinin ilk oturumunun Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın merkez binasında gerçekleştirildiği belirtildi.

Görüşmelere, Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Odabaş ve şube yöneticileri ile Metal İşçileri Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Genel Sekreteri Özgür Barut ve Erdemir yöneticilerinin katıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oturumda görüşülen 10 idari madde üzerinde taraflarca anlaşmaya varıldı. Erdemir'de çalışan sendika üyesi yaklaşık 4 bin 200 işçiyi kapsayan 28.Dönem Toplu İş Sözleşme görüşmelerinin ikinci oturumu 9 Kasım saat 14.00'de aynı yerde yapılacak."