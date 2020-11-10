Erdemir'de toplu sözleşme görüşmeleri - Son Dakika

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (ERDEMİR) çalışan Türk Metal Sendikası'na üye işçilerin toplu iş sözleşme görüşmelerinin sürdüğü bildirildi.

Sendikanın Ereğli Şubesi'nden yapılan açıklamada, toplu iş sözleşme görüşmelerinin ikinci oturumunun Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın merkez binasında gerçekleştirildiği belirtildi.

Görüşmelere, Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Odabaş ve şube yöneticileri ile Metal İşçileri Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Genel Sekreteri Fatih Ay ve Erdemir yöneticilerinin katıldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşülen 27 idari maddenin 26 maddesi taraflarca kabul görmüş, 1 idari madde ise daha sonra yeniden görüşülmek üzere ertelenmiştir. Taraflar, bir sonraki oturumun 2 Aralı saat 14.30'da İstanbul MESS Binası'nda gerçekleştirilmesini kararlaştırarak toplantıyı sonlandırdılar. Gerçekleşen toplantının teşkilatımıza, üyelerimize ve tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz."