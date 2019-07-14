Son Dakika Haberleri: Erdemir'den "British Steel" açıklaması
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Erdemir'den "British Steel" açıklaması

14 saat önce

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ'ın (Erdemir), British Steel şirketinin satın alınmasına yönelik teklifte bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Erdemir'den
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ'ın (Erdemir), British Steel şirketinin satın alınmasına yönelik teklifte bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Erdemir tarafından Avrupa'nın en büyük çelik şirketlerinden British Steel'in satın alımı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası medya kuruluşlarında yayınlanan ve ulusal medyaya da yansıyan bazı haberlerde, kurumumuzun British Steel şirketinin satın alınmasına yönelik teklifte bulunduğu iddia edilmiştir. Erdemir olarak bu iddianın gerçek dışı olduğunu belirtir, kurumumuzun söz konusu şirketle herhangi bir ilgisi olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız."
Erdemir Demir Çelik A.Ş., Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:20 Kaynak: AA
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