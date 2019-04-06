Erdemir Genel Müdürü Oral, Başkan Posbıyık'ı Ziyaret Etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı makamında ziyaret ederek 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı makamında ziyaret ederek 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.



Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret ederek seçim başarısından dolayı tebrik ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Başkan Posbıyık ise, nazik ziyaretleri için Genel Müdür Oral'a teşekkür ederek, Erdemir ile iyi ilişkiler içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Posbıyık ayrıca gün içerisinde Kdz. Ereğli eski Kaymakamı Aziz İnci ve çok sayıda ziyaretçiyi de ağırladı. - ZONGULDAK

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