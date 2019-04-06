Son Dakika Haberleri: Erdemir Genel Müdürü Oral, Başkan Posbıyık'ı Ziyaret Etti

Erdemir Genel Müdürü Oral, Başkan Posbıyık'ı Ziyaret Etti

9 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı makamında ziyaret ederek 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.

Erdemir Genel Müdürü Oral, Başkan Posbıyık'ı Ziyaret Etti, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı makamında ziyaret ederek 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.

Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret ederek seçim başarısından dolayı tebrik ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Başkan Posbıyık ise, nazik ziyaretleri için Genel Müdür Oral'a teşekkür ederek, Erdemir ile iyi ilişkiler içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Posbıyık ayrıca gün içerisinde Kdz. Ereğli eski Kaymakamı Aziz İnci ve çok sayıda ziyaretçiyi de ağırladı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:03 Kaynak: İHA

Zonguldak, Halil Posbıyık, CEO, Güncel
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