Son Dakika Haberleri: ERDEMİR'in yeni yatırımlarının ÇED toplantısı yapıldı
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ERDEMİR'in yeni yatırımlarının ÇED toplantısı yapıldı

2 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR) 2. Yüksek Fırın'ın yeniden kurulumu ve modernizasyonu ile 4. Kok Bataryası ve Tali Mahsuller Tesisi'nin kapasite artırımı için Çecresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısını gerçekleştirdi.

ERDEMİR'in yeni yatırımlarının ÇED toplantısı yapıldı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR) 2. Yüksek Fırın'ın yeniden kurulumu ve modernizasyonu ile 4. Kok Bataryası ve Tali Mahsuller Tesisi'nin kapasite artırımı için Çecresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısını gerçekleştirdi.


Zonguldak İl Çevre Müdürlüğü, Erdemir tarafından 2. Yüksek Fırının yeniden kurulumu ve modernizasyonu ile 4. Kok Bataryası ve Tali Mahsuller Tesisi'nin kapasite artırımı için Erdemir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda AKCA şirketinin yöneticisi Çevre Yüksek Mühendisi Dilara Akca tarafından projenin tanımı ve özellikleri ile projenin inşaat ve işletme aşamasında çevresel etkileri ve alınacak önlemlerin anlatıldığı teknik bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıda Zonguldak İl Çevre Müdürlüğü yetkilileri vatandaşlardan gelen talep ve görüşleri not aldı. - ZONGULDAK

Çevresel Etki Değerlendirme, Erdemir Demir Çelik A.Ş., Zonguldak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:20 Kaynak: İHA
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