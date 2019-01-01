Erdemir İşçileri Türk Metal'i Ziyaret Etti
44 dakika önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası T. A. Ş. çalışanları Türk Metal Sendikası Metin Ercan'ı ve yönetimini ziyaret etti.
Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası T. A. Ş. çalışanları Türk Metal Sendikası Metin Ercan
'ı ve yönetimini ziyaret etti.
Kdz. Ereğli Erdemir Çelik
Servis Merkezi, Erdemir Demir Üretim Direktörlüğü, Erdemir Elektronik Otomasyon Müdürlüğü, Erdemir Mekanik Bakım Müdürlüğü çalışanları, Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Metin Ercan'ı ve yönetimini ziyaret ettiler. Şube Başkanı Ercan, gerçekleştirilen ziyaretten dolayı üyelere teşekkür ederek, yeni yıla sağlıklı, huzurlu, güvenli ve mutlu girmeleri temennisinde bulundu. Üyeler ise sendikalarına duydukları güvene vurgu yaparken, üzerinde resmi bulunan tabloyu Kdz. Ereğli Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Metin Ercan'a, daha sonra Şube Sekreteri Yakup Yılmaz
ve Şube Mali Sekreteri Hakan Eskibina'yı da ziyaret ederek yeni yıllarını kutlayıp, üzerinde resimleri bulunan tablaları hediye ettiler. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:32 Kaynak: İHA
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