Son Dakika Haberleri: Erdemir İşçileri Türk Metal'i Ziyaret Etti

Erdemir İşçileri Türk Metal'i Ziyaret Etti

44 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası T. A. Ş. çalışanları Türk Metal Sendikası Metin Ercan'ı ve yönetimini ziyaret etti.

Erdemir İşçileri Türk Metal'i Ziyaret Etti, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası T. A. Ş. çalışanları Türk Metal Sendikası Metin Ercan'ı ve yönetimini ziyaret etti.

Kdz. Ereğli Erdemir Çelik Servis Merkezi, Erdemir Demir Üretim Direktörlüğü, Erdemir Elektronik Otomasyon Müdürlüğü, Erdemir Mekanik Bakım Müdürlüğü çalışanları, Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Metin Ercan'ı ve yönetimini ziyaret ettiler. Şube Başkanı Ercan, gerçekleştirilen ziyaretten dolayı üyelere teşekkür ederek, yeni yıla sağlıklı, huzurlu, güvenli ve mutlu girmeleri temennisinde bulundu. Üyeler ise sendikalarına duydukları güvene vurgu yaparken, üzerinde resmi bulunan tabloyu Kdz. Ereğli Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Metin Ercan'a, daha sonra Şube Sekreteri Yakup Yılmaz ve Şube Mali Sekreteri Hakan Eskibina'yı da ziyaret ederek yeni yıllarını kutlayıp, üzerinde resimleri bulunan tablaları hediye ettiler. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:32 Kaynak: İHA

Zonguldak, Güncel
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