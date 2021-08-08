Erdemir, kok fabrikasında ekipman temizliği yapan bir çalışandan haber alınamadığını bildirdi Açıklaması

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir), kok fabrikasında ekipman temizliği yapan bir çalışandan haber alınamadığını bildirdi.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir), kok fabrikasında ekipman temizliği yapan bir çalışandan haber alınamadığını bildirdi. Erdemir'den yapılan yazılı açıklamada, Kok Fabrikası Müdürlüğünde görevli bir çalışandan kömür hazırlama bünyesinde ekipman temizliği işlemini gerçekleştirdikten sonra haber alınamadığı belirtildi. Konuyla ilgili resmi makamlarla irtibata geçildiği kaydedilen açıklamada, "Soruşturma ve incelemeler halen adli makamlarca devam ettirilmektedir. Resmi makamlarımızın incelemeleri ve sonuçları kamuoyumuzla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı. Polis ekipleri, evli ve iki çocuk babası işçi Erol Bayraktar'ın (49) bulunması için incelemelerini sürdürüyor.

Erdemir, Ereğli, Kömür, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Erdemir, kok fabrikasında ekipman temizliği yapan bir çalışandan haber alınamadığını bildirdi Açıklaması - Son Dakika

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