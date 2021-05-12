Erdemir kuruluşunun 56'ncı yılını kutluyor - Son Dakika

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir), işletmeye alınışının 56'ncı yılını kutluyor.

Erdemir'den yapılan açıklamada, Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu ve yurt dışından temin edilebilen yassı çeliği üretmek amacıyla 15 Mayıs 1965'te işletmeye alınan şirketin üretime başlamasının, Türkiye'nin sanayileşme tarihinde bir milat olduğu belirtildi.

İhtiyaçlar doğrultusunda kapasitesini ve ürün çeşitliliğini artıran Erdemir'in bugün 5 milyon ton nihai ürün kapasitesiyle küresel ölçekte dünyanın çelik devleriyle rekabet ettiğine işaret edilen açıklamada, "Erdemir, sahip olduğu teknoloji, insan kaynağı, bilgi birikimi ve gerçekleştirdiği büyük yatırımlarla başta tesislerinin bulunduğu Ereğli olmak üzere Türk ve dünya ekonomisine değer katıyor. Türkiye'ye çelik sektörünün ilk Ar-Ge Merkezi'ni kazandıran Erdemir, 56 yıldır ülkemizin ilk ve en büyük entegre yassı çelik üreticisi olarak faaliyetlerine devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, uluslararası kalite standartlarında levha, sıcak ve soğuk haddelenmiş sac ile kalay, krom ve çinko kaplamalı sac üreten Erdemir'in otomotiv, beyaz eşya, boru profil, haddecilik, genel imalat, elektrik-elektronik, makine, enerji, ısı gereçleri, gemi inşa, savunma, ambalaj gibi sektörlere temel girdi sağlamaya devam ettiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası piyasalarda güvenilen bir marka olarak tercih edilen Erdemir, pandemi koşullarının hakim olduğu süreçte ise çalışanlarının sağlığını korumak için tüm tedbirleri alarak üretimini sürdürüyor. Erdemir, ülkemiz için üretimini sürdürmesinin yanı sıra yatırımlarına da devam ediyor.

Nitelikli manyezit cevher sektörünün dünyadaki en büyük maden işletmecisi ve refrakter sektörünün Türkiye pazar lideri Kümaş Manyezit'i satın alan Erdemir, yatırım faaliyetleriyle de sektördeki lider konumunu güçlendiriyor. Erdemir, ülkemiz ve milli kaynaklar adına önem arz eden bu değeri bünyesine katarak, zengin rezerv ve hammadde avantajı ile birlikte hem yerli sanayicilere hammadde tedariki anlamında fırsatlar oluşturmayı hem de ihracat potansiyeliyle ülkemizi bu alanda da stratejik bir konuma taşımayı hedefliyor."

Açıklamada, Türkiye'nin önde gelen istihdam sağlayan kuruluşları arasında yer alan Erdemir'in, sadece Ereğli'de yaklaşık 5 bin 400 kişiye istihdam olanağı sağlarken, ihtiyaçlar çerçevesinde gerçekleştireceği yeni işe alımlarla da bölge istihdamına katkılarını sürdüreceği ifade edildi.