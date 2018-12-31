Erdemir'li İşçilerden Türk Metal Sendikası'na Ziyaret

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR
) işçileri, Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan
'ı ziyaret etti.
Şube Başkanı Ercan, ziyarette yaptığı konuşmada, Çelik Servis Merkezi, Ersem, Demir Üretim Direktörlüğü, Elektronik Otomasyon Müdürlüğü, Mekanik Bakım Müdürlüğü çalışanlarının ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.
Ercan, Türk Metal Sendikası ile ERDEMİR arasındaki toplu sözleşme sürecine ilişkin bilgilendirmede bulunurken, sözleşmenin masa başında bitirilmesini istediklerini dile getirdi.
İşçiler de Ercan ve ekibine başarı temennisinde bulundu.