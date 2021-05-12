Erdemir Maden 83. yaşını kutluyor Açıklaması - Son Dakika

Erdemir Maden 83. yaşını kutluyor Açıklaması

12.05.2021 13:25
Erdemir Maden 83. yaşını kutluyor Açıklaması, System.String[]

Türkiye'nin ilk ve tek demir cevheri peletleme tesisine sahip Erdemir Maden, kuruluşunun 83. yılını kutluyor.

Türkiye'nin ilk ve tek demir cevheri peletleme tesisine sahip Erdemir Maden, kuruluşunun 83. yılını kutluyor.

Erdemir Maden'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 1938 yılında Sivas Divriği'de temelleri atılan şirket, bulunduğu bölgeye ekonomik ve sosyal katkılarının yanı sıra yatırım faaliyetlerine devam ediyor.

Bu yıl kuruluşunun 83. yılını kutlayan Erdemir Maden'in, 19 Mayıs 1938'de Divriği'de ilk demirin çıkarılmasıyla yolculuğuna başladığı belirtilen açıklamada şu ifadeleri yer verildi:

"Bugün Türkiye'nin ilk ve tek demir cevheri peletleme tesisine sahip Erdemir Maden, ülkemizin demir cevheri üretiminin yüzde 35'ini gerçekleştiriyor ve Türkiye'nin demir cevheri ihtiyacının yüzde 13'ünü tek başına karşılıyor. Sivas Divriği'de bulunan konsantrasyon ve pelet tesislerinin yanı sıra 9 adet demir, 1 adet kömür ve 1 adet manganez sahası olmak üzere toplam 11 maden sahasına sahip olan Erdemir Maden, Türkiye'nin en büyük demir madeni sahibi ve üreticisi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. OYAK'ın Maden Metalürji Şirketlerine katıldığı günden bu yana daha da güçlenen ve dinamik bir yapıya kavuşan şirket, Türkiye'nin geleceğinin inşasında önemli bir rol üstleniyor."

Erdemir Maden'in, Malatya'nın Hekimhan ilçesinin Hasançelebi Mahallesi'nde bulunan demir cevherini zenginleştirmek ve pelet haline getirmek amacıyla yürütülen "Anadolu Peletleme Projesi" için çalışmalarına devam ettiği dile getirilen açıklamada, şirketin Divriği ve Bingöl sahalarında da sondaj çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Divriği, Türkiye, Erdemir, Maden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erdemir Maden 83. yaşını kutluyor Açıklaması - Son Dakika


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