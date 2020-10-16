Erdemir Maden "Anadolu Peletleme Projesi Halkın Katılımı Toplantısı" düzenledi - Son Dakika

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde OYAK'ın Maden Metalürji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinden Erdemir Maden tarafından "Anadolu Peletleme Projesi Halkın Katılımı Toplantısı" gerçekleştirildi.

Tarihi Taşhan'daki toplantıda yapılan sunumda, Erdemir Maden tarafından işletilen Hasançelebi Mahallesi'ndeki demir cevherini çıkarmak için yürütülecek "Anadolu Peletleme Projesi"nin ÇED sürecinin bu ayın başında başlatıldığı aktarıldı.

Buna göre, açık ocak işletme alanının üretim kapasitesi 16 milyon 500 bin ton/yıl ve Demir Cevheri Peletleme Tesisi'nin kapasitesi ise 3 milyon ton/yıl olan madende, Anadolu Peletleme Projesi ile Demir Cevheri Peletleme Tesisi'nin kapasitesi 4 milyon ton/yıla ve buna bağlı olarak açık ocak işletme alanının üretim kapasitesi de 22 milyon ton/yıla çıkmış olacak.

Projenin inşaat aşamasında yaklaşık 2 bin kişi, işletme aşamasında ise açık ocak işletmeciliği dahil yaklaşık bin kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Maden sektörünün paydaşlarıyla beraber projenin faaliyete geçmesi ile her yıl yaklaşık 5 bin kişiye istihdam olanağı sağlanması bekleniyor.

Yaklaşık 49 yıl hizmet vermesi planlanan peletleme tesisi, yılda 4 milyon ton üretim kapasitesiyle, tesis ömrü boyunca toplam 196 milyon ton demir cevheri peleti üreterek entegre demir-çelik fabrikalarına sevk edecek.

Yatırım maliyeti yaklaşık 750 milyon dolar olan Anadolu Peletleme Projesi'nin 2024 yılı temmuz ayında devreye girmesi hedefleniyor.

Toplantıya Hekimhan Kaymakamı Muhammed Öztaş, Belediye Başkanı Turan Karadağ, Sivas'ın Divriği Belediye Başkanı Hasan Gök, OYAK Genel Müdür Danışmanı Çağıtay Dikmen ve Divriği Erdemir Genel Müdürü Halil Yıldırım katıldı.