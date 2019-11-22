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Erdemir öğretmenleri ağırladı

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) 24 Kasım öğretmenler günü dolayısı ile ilçede görev yapan öğretmenleri tesislerinde ağırladı.

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Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) 24 Kasım öğretmenler günü dolayısı ile ilçede görev yapan öğretmenleri tesislerinde ağırladı.


Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erdemir iş birliğinde gerçekleştirilen meslek günü organizasyonu kapsamında ilçe de görev yapan 40 öğretmen Erdemir'i ziyaret etti. İl olarak Erdemir Kültür Merkezi'nde Erdemir'in ülke ekonomisi için önemi, kuruluşundan bu yana tüm paydaşları ve toplum için oluşturduğu katma değer, üretim süreçleri ve faaliyetleri hakkında öğretmenler bilgilendirildi. Ardından saha ziyaretine geçilerek öğretmenler, Erdemir'in Liman, Kok, Yüksek Fırın, Sürekli Dökümler, 2 Sıcak Haddehane ve 2. Soğuk Haddehane tesislerini gezerek, yakından inceleme imkanı buldu.


Aydınlık geleceğin mimarı olan öğretmenlere teşekkür eden Erdemir Yetkilileri, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı. Yapılan açıklamada, "24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, aydınlık geleceğimizin mimarları olan öğretmenlerimize emekleri için teşekkür etmek ve Ülkemizin en büyük yassı çelik üreticisi Erdemir'i daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlenen ziyarete 40 öğretmenimiz katıldı. Erdemir bu çok özel misafirlerini önce Erdemir Kültür Merkezi'nde ağırlayarak, onlara Erdemir'in ülke ekonomisi için önemi, kuruluşundan bu yana tüm paydaşları ve toplum için oluşturduğu katma değer, üretim süreçleri ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Sunumların ardından gerçekleştirilen saha ziyaretinde Kdz. Ereğlili öğretmenlerimiz Erdemir'in Liman, Kok, Yüksek Fırın, Sürekli Dökümler, 2 Sıcak Haddehane ve 2. Soğuk Haddehane tesislerini gezerek, yakından inceleme imkanı buldular" denildi.


Program Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral'ın Göztepe Restoran'da öğretmenler onuruna verdiği öğle yemeğiyle son buldu. - ZONGULDAK

Zonguldak, Erdemir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:38 Kaynak: İHA
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