ERDEMİR ve İSDEMİR İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresine katıldı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) I. Uluslararası X. Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi'ne 10 bildiriyle katılarak destek verdi. İskenderun Demir ve Çelik AŞ. de (İSDEMİR) 8 poster bildiri sundu.



ERDEMİR, "Güvenli Yarınlar İçin Bugün İSG" temasıyla 23-26 Ekim 2019 tarihleri arasında Adana'da gerçekleştirilen I. Uluslararası X. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi'ne 10 bildiriyle katılarak destek verdi.



Kongreye, ilgili bakanlıkların ve kamu kurumlarının, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası İş Sağlığı Komisyonu (ICOH), Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği (ISSA) gibi kurumların temsilcileri, yurt içinden ve yurt dışından bilim insanları, sendika ve meslek örgütleri yetkilileri, çalışanlar ve öğrenciler olmak üzere bin 814 kişi katıldı. ERDEMİR çalışanları kongre süresince 5 sözel ve 5 poster bildiri olmak üzere 10 sunum gerçekleştirdi. ERDEMİR'liler entegre çelik üretiminde çeşitli alanlardaki riskler ve bu risklerin azaltılmasına yönelik çalışmalar, üretim süreçlerindeki iyileştirmeler, işe ve çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımların seçilmesi, iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmada tiyatro yöntemi gibi konularda sözlü ve poster sunumlarıyla, bilgi ve deneyimlerini paylaştı. OYAK Maden Metalürji Grubu Şirketlerinden İSDEMİR de kongrede 3 sözlü ve 5 poster bildiri sundu.



OYAK Maden Metalürji Grubu şirketleri; iş sağlığı ve güvenliği performanslarıyla hem ülkemizin hem de dünyanın en başarılı kurumları arasında yer alıyor. Grup şirketleri İSG performanslarını sürekli geliştirerek kazasız üretim hedefini yakalamak üzere çalışırken, edindikleri bilgi ve deneyimlerini de paylaşmaya devam ediyor. - ZONGULDAK