Erdemir Yerel Basında Çıkan Haberleri Doğrulamadı
42 dakika önce
Erdemir Maden Metalürji Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamada bazı yerel basın kuruluşlarında Genel Müdür Salih Cem Oral'ın görevden alındığına yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Erdemir Maden
Metalürji Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamada bazı yerel basın kuruluşlarında Genel Müdür Salih Cem Oral'ın görevden alındığına yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Erdemir Maden Metalürji Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "9 Nisan 2019 tarihinde, bazı yayınlarda yer bulan 'Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral görevinden alındı' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın Salih Cem Oral'ın, Erdemir'deki görevini sürdürdüğünü ve yapılan haberlerin asılsız olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız." - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:40 Kaynak: İHA
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