Son Dakika Haberleri: Erdemir Yerel Basında Çıkan Haberleri Doğrulamadı

Erdemir Yerel Basında Çıkan Haberleri Doğrulamadı

42 dakika önce

Erdemir Maden Metalürji Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamada bazı yerel basın kuruluşlarında Genel Müdür Salih Cem Oral'ın görevden alındığına yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Erdemir Yerel Basında Çıkan Haberleri Doğrulamadı, System.String[]
Erdemir Maden Metalürji Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamada bazı yerel basın kuruluşlarında Genel Müdür Salih Cem Oral'ın görevden alındığına yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Erdemir Maden Metalürji Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "9 Nisan 2019 tarihinde, bazı yayınlarda yer bulan 'Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral görevinden alındı' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın Salih Cem Oral'ın, Erdemir'deki görevini sürdürdüğünü ve yapılan haberlerin asılsız olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız." - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:40 Kaynak: İHA

CEO, Maden, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: İstanbul'da Fark 29 Binden 14 Bine Düştü Müge Anlı'da Kan Donduran İtiraf: Oğlumu Döşünden Tek Kurşunla Vurdum CHP Sözcüsü: İstanbul'da Geçersiz Oyların Yüzde 96'sı Sayıldı, İmamoğlu 14 Bin 532 Oy Önde AK Parti Kulislerinde İstanbul İçin Üç Farklı Görüş Öne Çıkıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 13:22:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdemir Yerel Basında Çıkan Haberleri Doğrulamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]