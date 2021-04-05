ERDEMİR, Zonguldak ve çevresinin istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor

Zonguldak'ta, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarının (ERDEMİR), bölge istihdamına katkı sağlamaya devam ettiği bildirildi.

ERDEMİR'den yapılan açıklamada, fabrikalarının Türkiye'nin en önemli sanayi bölgelerinden olan Karadeniz Ereğli'de 56 yıldır bölgenin can damarı olmayı sürdürdüğü belirtildi.

ERDEMİR'in, salgının gölgesinde geçen 2020 yılının sonu itibarıyla yaklaşık 5 bin 400 kişiye istihdam olanağı sunduğu aktarılan açıklamada, "ERDEMİR, ihtiyaçları çerçevesinde gerçekleştireceği yeni işe alımlarla 2021 yılında da bölge istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. ERDEMİR'in yeni işe alımlar için 16 Nisan tarihine kadar sürecek başvuru sürecinde aday sayısı 6 bini geçti. Belirlenen kriterlere uyan kişiler iki sınav ve mülakat komitesi ile yapılacak görüşmelere katılacak, ardından başarı sağlayan adaylar arasından ERDEMİR ihtiyacı doğrultusunda işe alım gerçekleştirecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ERDEMİR'in hali hazırda çeşitli işletme ünitelerinde saat ücretli statüde görev yapmak üzere işe alım prosedürlerine devam ettiği vurgulanarak, ihtiyaç doğrultusunda, meslek liseleri ve meslek yüksekokullarının metalürji, makine, metal, elektrik, elektronik, endüstriyel otomasyon, döküm, metalürji, kontrol ve otomasyon bölümlerinden mezun, 18-25 yaşları arasında, tercihen askerliğini yapmış, genel yetenek ve teknik bilgi sınavlarında başarılı olan adaylar arasından farklı birim yetkilileri tarafından kurulan mülakat komitesi ile işe alım sürecinin devam edeceği kaydedildi.

ERDEMİR'in ilçenin modern bir sanayi kenti olma yolculuğuna yön verdiği, bilgi üreten, çözüm odaklı, gelişime açık, ekip çalışmasına yatkın nitelikli insan gücünü artırmaya ve elde tutmaya yönelik uygulamaların hayata geçirildiği aktarılan açıklamada, çalışanlarının ve ailelerinin sosyal gereksinimlerine büyük önem veren ERDEMİR'in lojmanlar, misafirhane, yemekhaneler, restoranlar, kültür merkezi, açık ve kapalı spor tesisleri ve kreş gibi sosyal tesisleriyle çalışanlarının ihtiyaçlarına cevap verdiği vurgulandı.