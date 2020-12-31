Erdemli 100. Yıl Halk Kütüphanesi'nin yapımı sürüyor - Son Dakika

AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Serdal Kaya, Erdemli 100. Yıl Halk Kütüphanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Kaya, çeşitli incelemeler yaptığı kütüphanedeki çalışmalara ilişkin ekiplerden bilgi aldı.

Kaya, gazetecilere, kütüphaneyi yeni yılda hizmete açmayı plandıklarını söyledi.

Kütüphanede okuma ve seminer salonu, çeşitli yaş gruplarına ait bölümler, bebek bakım odası ile grup ve bireysel çalışma salonlarının yer alacağını ifade eden Kaya, "Gelecek nesillerimizi bilgili, kültürlü ve manevi değerlere sahip olarak yetiştirmemiz gerekiyor. Bu nedenle Erdemli 100. Yıl Halk Kütüphanesi çok önemli. Hem gençliğimize hem geleceğimize hem de yeni yapılan kütüphanemize sahip çıkacağız." diye konuştu.