Son Dakika Haberleri: Erdemli 28 hafız yetiştirildi
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Erdemli 28 hafız yetiştirildi

1 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde 28 hafızın icazet belgesi almaya hak kazandığı bildirildi.

Erdemli 28 hafız yetiştirildi, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde 28 hafızın icazet belgesi almaya hak kazandığı bildirildi.

Erdemli Müftüsü Hayri Erenay, yaptığı açıklamada, Mersin genelinde yetiştirilen 84 hafızdan 28'inin ilçelerinde olduğunu belirtti.

Hafız yetiştirmede, Erdemli'nin rekor kırdığını bildiren Erenay, "Mersin'de 84 hafız icazet belgesi almaya hak kazandı. Bunlardan 28'i Erdemli'deki hafızlık merkezinden yetişen çocuklarımızdır. Bu durum bizleri gururlandırmıştır. Çünkü erkek hafızlık merkezimizin geçmişi 5-6 yıla dayanmaktadır. Bu kadar kısa bir sürede 28 hafız yetiştirerek icazet almalarıyla Erdemli farkını ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:38 Kaynak: AA
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