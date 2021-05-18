Erdemli-Ayrancı kara yolunun ikinci etap çalışmasının ağustos ayında bitirilmesi planlanıyor - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesi ile Karaman'ın Ayrancı ilçesi arasındaki kara yolunun ikinci etabının ağustosta tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığı bildirildi.

AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Serdal Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Erdemli-Ayrancı kara yolunun Erdemli kısmında yeni güzergah üzerinde çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Kara yolunun 5 kilometrelik kısmın tamamlanmasının ardından 7 kilometrelik ikinci etabında da çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydeden Kaya, şunları aktardı:

"Geçen yıl hepimizin bildiği gibi yolumuzun 5 kilometrelik bölümünü tamamladık. Şimdiki hedefimiz ise Aslanlı'dan Çiriş mahallesine kadar olan 7 kilometrelik bölümün bitirilip ağustos ayında teslim edilmesi. Böylelikle özellikle yaz aylarında sorun olan Erdemlimizin yayla yolu sorununun büyük bir kısmını da çözmüş olacağız."