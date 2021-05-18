Erdemli Ayrancı yolunda yeni güzergah çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesini Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlayan Erdemli Ayrancı Yolu'nun Erdemli kısmında yeni güzergah üzerinde yol çalışmaları devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun girişimleri sonucu 30 kilometrelik yolun 5 kilometrelik kısmı tamamlandı, 7 kilometrelik ikinci kısmında da çalışmalar hızla devam ediyor. 7 kilometrelik yeni güzergah üzerindeki çalışmaların Ağustos ayında tamamlanması hedefleniyor.

AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Serdal Kaya, Yaylayolu olarak da bilinen Erdemli-Ayrancı Yolu'nun Erdemli kısmında yeni güzergah üzerinde çalışmaların hızla devam ettiğini 5 kilometrelik kısmın tamamlanmasının ardından 7 kilometrelik ikinci kısım da çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

"Yol sorununun büyük bir kısmını da çözmüş olacağız"

Kaya, "Geçen yıl hepimizin bildiği gibi yolumuzun 5 kilometrelik bölümünü tamamladık. Şimdiki hedefimiz ise Aslanlı'dan Çiriş'e kadar olan 7 kilometrelik bölümün bitirilip Ağustos ayında teslim edilmesi. Böylelikle Erdemli'nizin yol sorununun büyük bir kısmını da çözmüş olacağız. Ondan sonra da 2023'e kadar yolu Erdemli'mize kadar ileteceğiz. Bu yıl çalışmalar daha hızlı ilerliyor" dedi.

Yeni güzergahta tamamlanan 5 kilometrelik kısmın virajlar kaybolduktan sonra yolu yaklaşık 1 kilometre kısalttığını ve yolun önceki güzergaha göre daha güvenli olduğunu ifade eden Kaya, "Bunun yanında şuan yapılan yol ile eski güzergah da açık. Daha önceleri yaz dönemlerinde yoğun bir trafik vardı. Bu trafik yoğunluğundan kurtulmuş oluyoruz. Aslanlı ve Çiriş güzergahında da yine eski yolda açık olmaya devam edecek. Bu yolu alternatif Yaylayolu ve Mersin Erdemli - Karaman Ayrancı yolu olarak kullanacağız. Trafikte de yüzde yüzlük bir rahatlama olacak" diye konuştu.

Yüklenici firma yetkilisi Mahmut Kaya ise, "Projemizin tamamladığımız 5 kilometrelik kısmını karayollarına teslim ettik. 2021 yılındaki hedefimiz 7 kilometredir. 7 kilometre içerisinde Aslanlı'dan Çiriş köy çıkışına kadar çalışmayı planlıyoruz" dedi. - MERSİN