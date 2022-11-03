Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı, Bulgar kadın tarafından müstehcen görüntüleriyle tehdit edildi

Erdemli Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevini yürüten 4 çocuk babası 44 yaşındaki Mahmut Topçu, iddiaya göre WhatAspp hesabından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yaşayan Aydan Saliev isimli kadınla görüntülü konuştu. Görüntülerde Aydan Saliev isimli kadın çırılçıplak soyunarak dans ettiği, Topçu'nun da aynı şekilde Bulgar kadına eşlik ettiği öne sürüldü. Topçu'nun çırılçıplak görüntülerini kaydeden Aydan Saliev, iddiaya göre kendisine ulaştı.

ŞANTAJLARA DAYANAMADI, ŞİKAYETÇİ OLDU

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Genç kadın, görüntüleri Topçu'nun arkadaşlarına yayacağı yönünde tehdit etti. Saliev, Topçu'dan, ilk seferde 10 ve iki kez ise 5'er bin olmak üzere toplamda 20 bin lirayı hesabına aktarmasını sağladı. Mehmet Topçu, Bulgar uyruklu kadının ardı arkası kesilmeyen şantajına daha fazla dayanamayınca soluğu Erdemli Cumhuriyet Savcılığı'nda aldı. Topçu, savcılığa kendisinin çıplak görüntülerinin de ekli olduğu dilekçe vererek şikayetçi oldu. Bunun üzerine savcılıkça soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER İÇİN "MONTAJ" DEDİ

Yaşadığı olayla ilgili yerel basına konuşan Topçu, "Son zamanlarda tanınmış kişilerle önce normal olarak iletişim kuran siber saldırganlar daha sonra hesabı ele geçirerek veya hesapta yer alan görüntüleri deepfake yoluyla değiştirmekte, normal iletişim mesajlarını da; mesajların html veya ASP ana kodları ile oynayarak değiştirdikten sonra montaj görüntülerle itibar suikastı yoluyla şantaj yapmaktadırlar. Aynı yolla tarafıma itibar suikastı yapmaya çalışmıştır. Şahıs hakkında gerekli adli süreç başlatılmış olup. Değerli takipçilerimin de mağdur olmama adına, adıma farklı görüntüler olduğu iddiasıyla ile gelen mesajları dikkate almaması rica olunur" dedi.

"İTİBAR SUİKASTİ" OLARAK NİTELENDİRDİ

Açıklamasının devamında şahsına yönelik bir itibar suikasti yapıldığını ifade eden Topçu, "Her şeyden önce bilinmesi gereken şudur; bu taktikleri geçmişte kimin kullandığını, bu taktiklerden kimin nemalanmaya çalıştığını herkes bilmektedir. Kendim de bu süreci yakından takip ederek, kimlerin bu işlere çanak tuttuğunu, şahsıma yapılan bu ahlaksızlığın sonuna kadar takipçisi olacağıma ve sonunda şahsıma yapılan itibar suikastının yok olacağı inancım tamdır. Bu süreçte yurt içi ve yurt dışı hukuki bütün süreçlerin takipçisi olacağımı kamuoyuyla paylaşmak isterim" şeklinde konuştu.