Erdemli Belediye Başkanı Tollu, LGS'de başarılı öğrencileri kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Erdemli Belediye Başkanı Tollu, LGS'de başarılı öğrencileri kutladı

06.08.2022 14:15
Erdemli Belediye Başkanı Tollu, LGS'de başarılı öğrencileri kutladı

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediye bünyesindeki kurs merkezinde eğitim alarak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarılı olan öğrencileri tebrik etti.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediye bünyesindeki kurs merkezinde eğitim alarak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarılı olan öğrencileri tebrik etti.

Tollu, yazılı açıklamasında, belediyenin açtığı kurs merkezinde LGS sınavına hazırlanan öğrencilerden 102'sinin fen lisesi kazandığını bildirdi.

Kurs merkezinin başarı oranının yüzde 80 olduğunu ifade eden Tollu, sınavda başarılı olan öğrencileri kutladı.

YORUMLAR
500
Yörük çocuklarından fen lisesi başarısı Yörük çocuklarından fen lisesi başarısı Başkan Ertürk, dereceye giren öğrencilerle buluştu Başkan Ertürk, dereceye giren öğrencilerle buluştu
Kaynak: AA

LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdemli Belediye Başkanı Tollu, LGS'de başarılı öğrencileri kutladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:37 Fırat Aydınus'tan, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır ile ilgili bomba iddia: Dünya Kupası'na gitmesine engel oldular
13:29 Erdoğan, Putin'in tahıl gemileri hakkında, "Ne zaman aracılık edeceksiniz?" sorusunu yanıtladı: Bakanlıklarımız çalışıyor
13:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, iptal edilen KPSS'ye ilişkin ilk yorum: ÖSYM, bundan sonra şaibeleri ortadan kaldırarak yoluna devam edecek
12:18 AK Partili Zeynep Gül Yılmaz, hakaret ettiği polislerin açığa alınması sonrası ilk kez konuştu: Benimle hiçbir ilgisi yok
12:14 Usta seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, 63 yaşında hayata gözlerini yumdu
12:14 Beşiktaş, sezonun ilk maçında Kayserispor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...
11:56 Hollywood yıldızı Anne Heche, geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edildi
11:56 Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı Tuncay Akça, İYİ Parti'ye katıldı
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde poz verdiği Tarım Kredi marketi reyonunda fiyatlar 1 senede 3'e katlandı
11:15 Galatasaray resmi hesabının "Günaydın" paylaşımı, taraftarlar tarafından "Torreira geliyor" olarak yorumlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 14:15:47. #1.12#
SON DAKİKA: Erdemli Belediye Başkanı Tollu, LGS'de başarılı öğrencileri kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement