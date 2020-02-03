Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, limon bahçelerini gezdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, limon bahçelerini gezdi - Son Dakika

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, limon bahçelerini gezdi

6 saat önce

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, limon hasadı yapılan bahçelerde incelemelerde bulundu.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, limon bahçelerini gezdi, System.String[]

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, limon hasadı yapılan bahçelerde incelemelerde bulundu.

Üreticilerden hasada ilişki bilgi alan Tollu, bir süre bahçede limon topladı.

Tollu, gazetecilere yaptığı açıklamada, limon üretiminde ilçenin önemli konumda bulunduğunu söyledi.

İlçede limon borsası kurulması yönünde ciddi çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Tollu, kurulacak borsayla üreticilerin daha fazla kazanç elde edeceğini kaydetti.

Tollu, konuşmasının ardından topladığı limonları gazetecilere ikram etti.

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:36 Kaynak: AA
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