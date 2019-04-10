Erdemli Belediye Meclisi Yeni Dönemin İlk Toplantısını Yaptı

Erdemli Belediye Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerin ardından ilk toplantısını yaptı.

Erdemli Belediye Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerin ardından ilk toplantısını yaptı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, mecliste alacakları kararlarla ilçeye daha iyi hizmet edeceklerini söyledi.



Erdemli Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu başkanlığında gerçekleştirildi. 21 Cumhur İttifakı, 5 Demokrat Parti, 4 İyi Parti, 1 Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere 31 üyeden oluşan yeni meclis, ilk toplantısına Kur'an-ı Kerim ve dua ile başladı. Toplantıda, gündemde yer alan 18 madde görüşüldü.



Gündem maddelerinin görüşülmesinden önce konuşma yapan Başkan Tollu, yeni seçilen meclis üyelerini kutladı. Tollu, "Bir seçim sürecini geride bıraktık. Bundan sonraki süreçte, Erdemlimiz için hep birlikte çalışacağız. Toplantımızda alacağımız kararlarla kentimize daha iyi hizmet edeceğiz. Bu kararların, vatanımıza ve milletimize hayırlar getirmesini dilerim. Seçilen tüm meclis üyelerimizi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Bizi, tekrar bu göreve layık gören hemşerilerimize de şükranlarımı sunuyorum" dedi.



Meclis bankan vekilleri ile encümen ve komisyonlarda yer alacak üyelerin seçiminin yapıldığı toplantıda, toplu sözleşme yapılabilmesi için Başkan Tollu'ya yetki verilmesi kabul edilirken, 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu da oy birliği ile kabul edildi. - MERSİN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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