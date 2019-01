Erdemli Belediyesi 1. Kitap Günleri Başladı

Erdemli Belediyesi, 1. Kitap Günleri düzenledi.

Erdemli Belediyesi, 1. Kitap Günleri düzenledi. Beş yayınevi, kırk marka ve on yazarın katılımı ile başlayan Erdemli Belediyesi 1. Kitap Günleri 15 Ocak tarihine kadar sürecek.



Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen 1. Kitap Günleri kapsamında imza günleri ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, eğitime destek kampanyası kapsamında çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bu çerçevede, talepler doğrultusunda okulların bakım ve onarım faaliyetleri gerçekleştirilirken, belediyenin bu yıl açtığı Piyade Üstçavuş Astsubay Şehit Musa Özalkan Kreşi ve Gündüz Bakım Evi ve lise-üniversite hazırlık kursları ile de eğitime destek sunduğu bildirildi.



Belediye, bu hizmetlere 1.Kitap Günleri organizasyonunu da eklerken, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, çocukların ve gençlerin vatana ve millete hayırlı bireyler olarak yetiştirilmesi için her türlü çalışmayı gerçekleştireceklerini vurguladı. En asli vazifelerinin, yeni nesillerin topluma faydalı bireyler olarak yetişmesini sağlamak olduğunu ifade eden Tollu, yapılan her çalışmanın bu sebeple çok büyük önem taşıdığını kaydetti. Hizmetlerin devam edeceğini bildiren Tollu, "Eğitim konusunda attığımız adımların takipçisi olarak, ihtiyaç duyulan her yerde varız. Çünkü biz çocuklarımızı önemsiyoruz. Onlar geleceğimizdir" dedi. - MERSİN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! İçişleri Bakanlığı Verileri Açıklandı! Uyuşturucuyla Mücadelede Tarihi Rekor Kırıldı

Rekabet Kurumu, Google Hakkında Soruşturma Başlattı

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ 10 Yıl Sonra Aynı Projede!

Müge Anlı'nın Programında Palu Ailesi Tedirginliği: Stüdyoda Işıklar Patladı, Üç Harfliler Geldi