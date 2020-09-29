Erdemli Belediyesi, 81 ildeki 81 okula limonata gönderdi - Son Dakika

Erdemli Belediyesi, 81 ildeki 81 okula limonata gönderdi

Erdemli Belediyesi, 81 ilde 81 okula öğrencilere dağıtılmak üzere limonata gönderdi.

Erdemli Belediyesi, 81 ilde 81 okula öğrencilere dağıtılmak üzere limonata gönderdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "ilk teneffüs" twitine, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun "40 dakika teneffüste çocuklarımızın mutluluğunu Erdemlimizin limonatası ile tatlandırmak isteriz." yanıtını vermesi üzerine çalışma gerçekleştirildi. İlçede özel olarak hazırlanan 24 bin şişe limonata Türkiye'nin 81 ilindeki okullarda okuyan öğrencilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Başkan Tollu, limonataların ilk dağıtımını ilçedeki Yeşilyurt İlk ve Ortaokulu'ndaki öğrencilerine yaptı.

Tollu, gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin limon üretiminin yüzde 65'nin yapıldığı Erdemli'den Türkiye'nin 81 ilindeki 81 okula limonata gönderdiklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a ve öğrencilere verdiklerini sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Tollu, "Özellikle pandemi sürecinde öğrencilerimizin, gençlerimizin vücut direncini arttırmak limona dikkati çekmek adına böyle bir faaliyeti ilçemizde gerçekleştirmiş olduk." dedi.

Tollu, öğrencilere gönderdikleri limonataların hijyenik ortamda el değmeden şişelendiğinin altını çizdi.

Erdemli Belediyesi, 81 ildeki 81 okula limonata gönderdi
Erdemli Belediyesi, 81 ildeki 81 okula limonata gönderdi
Erdemli Belediyesi, 81 ildeki 81 okula limonata gönderdi
Erdemli Belediyesi, 81 ildeki 81 okula limonata gönderdi

Erdemli Belediyesi, Ziya Selçuk, Türkiye, Erdemli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 10:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erdemli Belediyesi, 81 ildeki 81 okula limonata gönderdi - Son Dakika

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