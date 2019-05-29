Son Dakika Haberleri: Erdemli Belediyesi Aquapark'ı bayramda açıyor
Son Dakika Güncel Haber

Erdemli Belediyesi Aquapark'ı bayramda açıyor

39 dakika önce

Erdemli Belediyesi, Aquapark Sosyal Tesisinin sezon açılışını Ramazan Bayramının ikinci günü gerçekleştiriyor.

Erdemli Belediyesi Aquapark'ı bayramda açıyor, System.String[]
Erdemli Belediyesi, Aquapark Sosyal Tesisinin sezon açılışını Ramazan Bayramının ikinci günü gerçekleştiriyor.

Erdemli Belediyesi'nin, önceki dönemde yapımını tamamladığı ve kullanıma açtığı su parkında yetişkinlerin yanı sıra çocuklara yönelik verilen yüzme eğitimleri ile haftanın her günü 09.00-12.00 ve 14.00-20.00 saatleri arasında hizmet verilecek. Tesiste özel engeli bulunan vatandaşlara ücretsiz hizmet verileceği belirtilirken, her cuma sadece kadınlar yararlanacak.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaptığı değerlendirmede, "Bize verilen kaynakları vatandaşlarımızın faydasına kullanmak adına önemli projelere imza attık. Alata Mahallemizde bulunan ve yaz sezonunda faaliyet gösteren tesisimizin, kış sezonunda da hizmet verebilmesi için çalışmalarımız devam edecek. Çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız için yüzme kursları düzenliyoruz ve bunların yanında her hafta cuma günü sadece bayanlara tahsis ettiğimiz tesisimiz ile kadınlarımızın da rahatını göz önünde bulunduruyoruz. Ayrıca özel vatandaşlarımıza sunduğumuz yüzme eğitimleri ile onların fiziki gelişimlerine de katkı sunuyoruz" dedi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:02 Kaynak: İHA
Erdemli Belediyesi, Erdemli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fide borcunu ödeyemeyen kaymakam, makam aracını satılığa çıkardı Binali Yıldırım'dan göçmenlerle ilgili dikkat çeken mesaj: Güvenlik sorunu oluşturursa kulağından tutar atarız Yüzme havuzunun klor tankından sızan gaz site sakinlerini zehirledi ATM'ye balta ile saldıran öfkeli adam üzerine tek satırlık not bıraktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 10:41:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdemli Belediyesi Aquapark'ı bayramda açıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]