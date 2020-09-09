Erdemli Belediyesi, araç filosuna 5 yerli üretim kamyon ekledi - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediyesi, 220 araçlık hizmet filosunu güçlendiriyor. Araç filosuna yenilerini ekleyen Erdemli Belediyesine yeni alınan yerli üretim kamyonlardan 5 tanesi teslim edildi.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sıfır noktasından 2 bin 500 rakıma kadar aynı anda beş farklı noktaya hizmet götüren belediye, araç filosuna yenilerini ekledi. Belediye bünyesine yeni alınan kamyonlardan 5 tanesi, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun da katıldığı törenle teslim edildi.

"Yerli üretim araçlarımızı belediye bünyesine katmaya devam ediyoruz "

Başkan Tollu, belediye hizmet binası önünde gerçekleştirilen teslim töreninde yaptığı açıklamada, Erdemli Belediyesinin birçok alanda çalışma yapabilecek donanımda olduğunu söyledi. Gelişen milli teknolojiden yararlandıklarını vurgulayan Tollu, "Belediyemizin araç parkını güçlendirmeye devam ediyoruz. Belediyemizin çok güçlü bir araç parkı vardı, fakat zaman geçtikçe araçlarımızın hem ömrü azaldı hem de tamir ücretleri artmaya başladı. Dolayısıyla bunları zamanla imkanlar ölçüsünde yenilemenin gayreti içerisindeyiz. Şu anda yine 5 tane araç aldık. Fakat burada hassasiyetle üzerinde durduğumuz bir konu var ki, özellikle yerli üretim araçlarımızı belediye bünyesine katmaya devam ediyoruz. Milli ekonomiye katkı sunmak, milli ekonomimizin güçlenmesi, yerel üreticilerimizin ve yerel girişimcilerimizin de dünyayla rekabet edebilmesi adına yerli ve milli araçlarımızı almaya devam edeceğiz inşallah" dedi. - MERSİN