Erdemli Belediyesi, asfaltı kendi tesislerinde üretiyor - Son Dakika

Erdemli Belediyesi, asfaltı kendi tesislerinde üretiyor

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediyesi, ilçenin asfalt ihtiyacının büyük bölümünü kendi tesislerinde üreterek, 71 mahallede kullanıyor.

Erdemli Belediyesi, asfaltı kendi tesislerinde üretiyor, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediyesi, ilçenin asfalt ihtiyacının büyük bölümünü kendi tesislerinde üreterek, 71 mahallede kullanıyor.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıfır rakımından bin 500 rakıma kadar 5 farklı noktada aynı anda çalışma yürütüyor. Erdemli Belediyesi tarafından 71 mahallede gerçekleştirilen hizmetler aralıksız devam ediyor. Belediye, yürüttüğü çalışmaları ise kendi imkanları ile sürdürüyor. 200'ün üzerinde araç filosu ile 5 farklı noktada aynı anda çalışma yapma kabiliyeti olan Erdemli Belediyesi ekipleri, asfalt ihtiyacının büyük bir oranını kendi imkanları ile karşılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Kızkalesi Mahallesinde, kendi tesislerinde ürettikleri asfaltı döktü.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediyenin her alanda üretim politikası ile hareket ettiğini vurgulayarak, "2014 yılında çıkan Büyükşehir Yasası ile nüfusumuzdaki artışa ve coğrafyamızdaki genişlemeye rağmen her mahallemize hizmet götürdük. Bunda hiç şüphesiz ki, mesai mefhumu gözetmeden, gece gündüz demeden, 7/24 esası ile çalışan yol arkadaşlarımızın emeği büyüktür. Belediyecilik ekip işidir. Erdemli'nin her noktasında nasırlı ellerinin izi bulunan çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İlçeyi modern bir şehir haline kavuşturmak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi. - MERSİN

Fen İşleri Müdürlüğü, Erdemli Belediyesi, Erdemli, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 12:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erdemli Belediyesi, asfaltı kendi tesislerinde üretiyor - Son Dakika Ekonomi

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