Son Dakika Haberleri: Erdemli Belediyesi Basketbol Takımı, Üst Lige Yükseldi

Erdemli Belediyesi Basketbol Takımı, Üst Lige Yükseldi

50 dakika önce

Erdemli Belediyesi Basketbol Takımı, 9 maçını da namağlup tamamlayarak Erkekler Bölgesel Basketbol Ligine yükseldi.

Erdemli Belediyesi Basketbol Takımı, Üst Lige Yükseldi, System.String[]
Erdemli Belediyesi Basketbol Takımı, 9 maçını da namağlup tamamlayarak Erkekler Bölgesel Basketbol Ligine yükseldi. Takım oyuncuları, kupa sevincini Erdemli Belediye Başkan Adayı Mükerrem Tollu ile paylaştı.

Erdemli Belediyesi Basketbol Takımı, sezonu yenilgisiz tamamlayarak şampiyonluk kupasını kaldırdı. Mersin Büyük Erkekler Spor Liginde çıktığı maçlarda yenilgi almayarak, 18 puan ile Erkekler Bölgesel Basketbol Ligine yükselen Belediye Basketbol Takımı, şampiyonluk kupasını, makamında ziyaret ettikleri Başkan Tollu'ya armağan etti.

Takım Kaptanı Ali Şevk, 25 yıllık basketbol tecrübesi ve takım arkadaşlarının çalışmaları sonucu bu başarıyı elde ettiklerini vurguladı. Sezonu 9 maç boyunca yenilgisiz tamamladıklarının altını çizen Kaptan Şevk, bir üst lige hazır olduklarını da dile getirdi.

Tollu da gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına her alanda faaliyet yürüttüklerini kaydetti. Gelecek nesillerin ülkeye hayırlı bireyler olarak yetiştirilmesi için kültür, sanat ve spor faaliyetleri noktasında sosyal yaşam alanları oluşturduklarını belirten Tollu, futboldan basketbola, okçuluktan dövüş sanatlarına, su sporlarından aerobiğe kadar her alanda kurslarla eğitim desteği sağladıklarını söyledi. Basketbol Takımının sağladığı başarı ile gurur duyduklarını ifade eden Tollu, şampiyonluklarından dolayı tüm sporcuları tebrik etti. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:49 Kaynak: İHA

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