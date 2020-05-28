Erdemli Belediyesi, bina girişinde vezne oluşturdu - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediyesi, 31 Mayıs'ta sona erecek emlak vergisi ve ÇTV ödemelerinin daha kolay yapılabilmesi için vezne sayılarını artırırken, hizmet binası girişinde de vezne oluşturdu. Veznelerde, vatandaşlara hızlı ve hijyen koşullarında hizmet sunuluyor.



Erdemli Belediyesi, emlak ve çevre temizlik vergilerinin birinci taksitlerinin son günü olan 31 Mayıs için bir ay öncesinden korona tedbirleri kapsamında internet üzerinden vergi ödeme seçeneğini hizmete sunmuştu. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, e-belediye üzerinden vergi ödemelerini yapabilen vatandaşların yanı sıra belediye veznesinden ödeme yapmayı tercih eden vatandaşlar için vezne sayıları artırılırken, yoğunluk önlemek ve vatandaşları yormadan ödeme yapabilmeleri sağlamak amacıyla bina girişinde de vezne oluşturuldu.



Belediye girişinde oluşturulan veznede ödeme işlemleri gerçekleştirilmeden önce belediye görevlileri tarafından vatandaşlara hem dezenfektan sunuluyor hem de tek kullanımlık maske verilerek hijyen koşullarında hizmet yürütülmesi sağlanıyor. Güler yüzlü, hijyenik ve hızlı hizmetten memnun olan vatandaşlar, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'ya teşekkür ederek, sıra beklemeden hızlı bir şekilde hizmet almaktan duydukları memnuniyeti belirttiler.



"Vatandaşlarımızı yormadan hızlı ve hijyen koşullarında hizmet sunuyoruz



Başkan Tollu, hizmete ilişkin yaptığı açıklamada, "Erdemli Belediyesi olarak insan odaklı hizmet yürüten bir anlayışla hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle evde kalmaları çağrısını sık sık yinelediğimiz bu korona sürecinde belediyeye gelmeden ödeme yapabilmeleri için e-belediye ile internet üzerinden vergi ödemelerini gerçekleştirebilmeleri adına çalışma yaptık. Online ödeme yöntemiyle birçok vatandaşımız vergi ödemelerini gerçekleştirdi. Bazı vatandaşlarımız da direkt vezneden ödeme seçeneğini tercih ediyorlar. Bu vezne ödemeleri esnasında belediye veznelerinde kalabalık oluşturmadan işlemlerin gerçekleştirilmesi de hijyen açısından önem arz ediyor. İnsan odaklı hizmet anlayışıyla belediye binasının hemen girişinde vezne oluşturarak, mevcut veznelerimizin sayısını arttırarak, vatandaşlarımızı yormadan hızlı ve hijyen koşullarında hizmet sunuyoruz" dedi. - MERSİN