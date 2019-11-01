Son Dakika Haberleri: Erdemli Belediyesi cami ve okullara desteğini sürdürüyor
Son Dakika Güncel Erdemli Belediyesi cami ve okullara desteğini sürdürüyor

Erdemli Belediyesi cami ve okullara desteğini sürdürüyor

6 saat önce

Erdemli Belediyesi, Esenpınar cami ve Kur'an kursu ile Çiftepınar ilk ve ortaokulunun boya ve badana işlerini gerçekleştirdi.

Erdemli Belediyesi cami ve okullara desteğini sürdürüyor, System.String[]

Erdemli Belediyesi, Esenpınar cami ve Kur'an kursu ile Çiftepınar ilk ve ortaokulunun boya ve badana işlerini gerçekleştirdi.


Erdemli Belediyesi'den yapılan açıklamaya göre, belediyeye gelen talepler doğrultusunda ilçedeki sağlık kuruluşlarına, okullara ve camilere yönelik hizmetlere devam ediliyor. Bu kapsamda Esenpınar'da ve Çiftepınar mahallerinde başlatılan çalışmalar ile okul, cami ve Kur'an kursunda yenileme faaliyetlerine başlayan belediye ekipleri, ilçede bulunan kurum ve kuruluşlara çevre düzenlemesi, bakım ve onarım konularında destek olmaya devam edeceklerini bildirdi.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, manevi değerlere sahip çıkmanın önemli olduğunu vurgulayarak, ibadethanelere yönelik yürütülen hizmetlerin sadece ve sadece Allah'ın rızasını kazanmak adına yapıldığını kaydetti. Ayrıca eğitim kurumlarına verilen desteğin, gelecek nesillerin vatana ve millete hayırlı evlatlar olarak yetiştirilmesi açısından büyük öneme sahip olduğuna değinen Tollu, zaman zaman ilçenin talepte bulunan okullarına, sağlık kurumlarına ve camilerine hizmet götürdüklerini belirterek, Erdemli'nin her noktasında çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi. - MERSİN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:29 Kaynak: İHA
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