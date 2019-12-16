Erdemli Belediyesi camilere hizmeti sürdürüyor - Son Dakika

Erdemli Belediyesi, camilere yönelik çalışmalar kapsamında Fakılı Mahallesi Camii'nde parke ve peyzaj çalışması yaptı.



Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki ibadethanelere yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, Fakılı Mahallesi Cami'nin bahçesine parke döşerken, çevresinde peyzaj çalışması gerçekleştirdi.



Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, camilerin, Türk medeniyetinin kalbi olduğuna vurgu yaparak, "İbadet bilinciyle hareket ediyoruz. Bu hizmetin hiçbir maddi menfaat amacı yoktur. Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti de bizim için bir onurdur" dedi. - MERSİN