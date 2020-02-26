Erdemli Belediyesi, Çeşmeli'ye beton yol yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdemli Belediyesi, Çeşmeli'ye beton yol yaptı - Son Dakika

Erdemli Belediyesi, Çeşmeli'ye beton yol yaptı

6 saat önce

Erdemli Belediyesi, son yıllarda 20-30 yıl dayanıklı yol olarak nitelendirdiği beton asfalt yol hizmetini Çeşmeli Mahallesi ile buluşturdu.

Erdemli Belediyesi, Çeşmeli'ye beton yol yaptı, System.String[]

Erdemli Belediyesi, son yıllarda 20-30 yıl dayanıklı yol olarak nitelendirdiği beton asfalt yol hizmetini Çeşmeli Mahallesi ile buluşturdu.


Yollarda uygulanan asfalt kaplama yerine, daha ekonomik ve mukavemet yönünden daha elverişli olan beton kaplama yol modeline geçen Erdemli Belediyesi, hummalı bir şekilde çalışmasını sürdürüyor. Havaların ısınmasıyla beton kaplama yol modeli, sıcak asfalt, serpme asfalt yapımı ve yeni yollar açma çalışmalarını sürdüren Erdemli Belediyesi, Çeşmeli Mahallesinde de beton yol yaptı.


Çeşmeli'de yapılan çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yol yapım hizmetlerinin de teknolojiye uygun şekilde artarak devam edeceğini söyledi. Erdemli'de asfalt konusunda ciddi çalışmalara imza attıklarını belirten Tollu, beton yol modelinin Erdemli'de ilk defa kendi dönemlerinde uygulanmaya başlandığını, yeni bir model olan beton kaplama yol modelinin günümüz şartlarında daha cazip olduğunu ifade etti. Ulaşımda kaliteyi artıracak projelerden biri olan beton yol modelini uygulamaya devam ettiklerini kaydeden Tollu, Erdemli'nin 71 mahallesine eşit hizmet ilkesiyle hareket ettiklerini, modern bir kent oluşturmak hedefiyle azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini söyledi.


"Belediyecilik ekip işidir" vurgusu yapan Tollu, "İlçemizin her noktasında nasırlı ellerinin izi bulunan çalışma arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. İlçeyi modern bir şehir haline getirmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi. - MERSİN

Erdemli Belediyesi, Çeşmeli, Erdemli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şirin Payzın'ın koronavirüs eleştirisine Bakan Koca'dan jet yanıt: Sizi iyi görünce zahmet vermedik
ABD Genelkurmay Başkanı: Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma niyetimiz yok Lise öğrencisi kendisini ranzaya asarak intihar etti Türkiye'nin sırın komşusu Gürcistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 23:49:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdemli Belediyesi, Çeşmeli'ye beton yol yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]