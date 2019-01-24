Son Dakika Haberleri: Erdemli Belediyesi, Durakları Kendi Atölyesinde Üretiyor

Erdemli Belediyesi, Durakları Kendi Atölyesinde Üretiyor

48 dakika önce

Erdemli Belediyesi, ilçeye yerleştirilecek durakların üretimini kendi bünyesinde gerçekleştirerek, halkın kullanımına sunmaya başladı.

Erdemli Belediyesi, Durakları Kendi Atölyesinde Üretiyor, System.String[]
Erdemli Belediyesi, ilçeye yerleştirilecek durakların üretimini kendi bünyesinde gerçekleştirerek, halkın kullanımına sunmaya başladı.

Erdemli Belediyesi, çevre düzenlemesinde kullandığı bitkileri kendi serasında üretmesinin ardından, kullanılacak durakların da kendi atölyesinde üretimine başladı. Alt zeminine kadar her bir bölümünün üretimini kendi gerçekleştiren belediye, yapılan durakları ilçeye yerleştirmeye başladı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gerçekleştirilen her bir hizmetin kentin geleceğine yatırım amaçlı planlandığını bildirerek, amaçlarının her şeyden önce dışa bağımlılığı sonlandırmak olduğunu ifade etti. Bu kapsamda, özellikle çevre düzenlemesi ve mimari açıdan hizmet ürettiklerini belirten Tollu, Erdemli'nin kalkınması adına durakları da kendi atölyelerinde ürettiklerini kaydetti. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:59 Kaynak: İHA

Erdemli Belediyesi, Erdemli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! AK Parti'den Venezuela Açıklaması: Hiçbir Ülke Venezuela'ya Devlet Başkanı Atayamaz Fransa Ekonomi Bakanı Duyurdu: Renault'nun CEO'su İstifa Etti

Mansur Yavaş: Hayvanlara Dindar İnsanların Çocukları Daha Fazla Eziyet Ediyor Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Seçiminde, İlk Turda 3 Aday da Yeterli Oyu Alamadığı İçin İkinci Tura Geçildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 12:47:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdemli Belediyesi, Durakları Kendi Atölyesinde Üretiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]