Erdemli Belediyesi, Durakları Kendi Atölyesinde Üretiyor

Erdemli Belediyesi, ilçeye yerleştirilecek durakların üretimini kendi bünyesinde gerçekleştirerek, halkın kullanımına sunmaya başladı.

Erdemli Belediyesi, çevre düzenlemesinde kullandığı bitkileri kendi serasında üretmesinin ardından, kullanılacak durakların da kendi atölyesinde üretimine başladı. Alt zeminine kadar her bir bölümünün üretimini kendi gerçekleştiren belediye, yapılan durakları ilçeye yerleştirmeye başladı.



Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gerçekleştirilen her bir hizmetin kentin geleceğine yatırım amaçlı planlandığını bildirerek, amaçlarının her şeyden önce dışa bağımlılığı sonlandırmak olduğunu ifade etti. Bu kapsamda, özellikle çevre düzenlemesi ve mimari açıdan hizmet ürettiklerini belirten Tollu, Erdemli'nin kalkınması adına durakları da kendi atölyelerinde ürettiklerini kaydetti. - MERSİN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

