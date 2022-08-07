ERDEMLİ'DE KAPALI SEMT PAZARINA VANTİLATÖRLER YERLEŞTİRİLDİ

ERDEMLİ Belediyesi, hava sıcaklığının arttığı günlerde esnaf ve alışveriş yapan vatandaşların serinlemesi için kapalı semt pazarına çok sayıda vantilatör yerleştirdi.

Hava sıcaklığının 38 dereceyi, nemin yüzde 85'i bulduğu kentte, vatandaşlar ve pazarcı esnafı için Erdemli Belediyesi tarafından açık hava serinleme sistemi kuruldu. Başta pazar yerleri olmak üzere Erdemli Devlet Hastanesi önüne yerleştirilen vantilatörler vatandaşa rahat bir nefes aldırdı.

Aşırı sıcaklarda alışveriş yapan ve dışarıda beklemek zorunda kalan vatandaşları serinletmek için bu projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 'Aslında biz dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz. İklimi, denizi, doğası, tarihi güzellikleriyle birlikte Erdemlimiz dünyanın cenneti. Fakat Erdemlimiz, yaz aylarında ciddi bir sıcaklık ve nem oranına sahip. 40 dereceye yaklaşan bir sıcaklık ve yüzde 90 nispetinde bir nem oranına sahip ilçemiz. Ekonomik alanda güzel bir hizmet sunan pazarcı esnafımızın çok nezih bir ortamda faaliyetlerini icra etmeleri için soğutma sistemlerimizi pazar yerine kurduk. Esnaflarımızın ciddi bir memnuniyeti var. Biz pazar alanına daha çok insanımızın gelmesi adına ve esnaflarımızın serin bir ortamda faaliyetlerini sürdürmesi adına bu sistemi kurduk' diye konuştu.

Pazarcı esnafı ve vatandaşlar da serin bir ortamda alışveriş yaptıkları için Başkan Tollu'ya teşekkür etti.