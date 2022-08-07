ERDEMLİ'DE KAPALI SEMT PAZARINA VANTİLATÖRLER YERLEŞTİRİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

ERDEMLİ'DE KAPALI SEMT PAZARINA VANTİLATÖRLER YERLEŞTİRİLDİ

07.08.2022 13:41
ERDEMLİ'DE KAPALI SEMT PAZARINA VANTİLATÖRLER YERLEŞTİRİLDİ

ERDEMLİ Belediyesi, hava sıcaklığının arttığı günlerde esnaf ve alışveriş yapan vatandaşların serinlemesi için kapalı semt pazarına çok sayıda vantilatör yerleştirdi.

ERDEMLİ Belediyesi, hava sıcaklığının arttığı günlerde esnaf ve alışveriş yapan vatandaşların serinlemesi için kapalı semt pazarına çok sayıda vantilatör yerleştirdi.

Hava sıcaklığının 38 dereceyi, nemin yüzde 85'i bulduğu kentte, vatandaşlar ve pazarcı esnafı için Erdemli Belediyesi tarafından açık hava serinleme sistemi kuruldu. Başta pazar yerleri olmak üzere Erdemli Devlet Hastanesi önüne yerleştirilen vantilatörler vatandaşa rahat bir nefes aldırdı.

Aşırı sıcaklarda alışveriş yapan ve dışarıda beklemek zorunda kalan vatandaşları serinletmek için bu projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 'Aslında biz dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz. İklimi, denizi, doğası, tarihi güzellikleriyle birlikte Erdemlimiz dünyanın cenneti. Fakat Erdemlimiz, yaz aylarında ciddi bir sıcaklık ve nem oranına sahip. 40 dereceye yaklaşan bir sıcaklık ve yüzde 90 nispetinde bir nem oranına sahip ilçemiz. Ekonomik alanda güzel bir hizmet sunan pazarcı esnafımızın çok nezih bir ortamda faaliyetlerini icra etmeleri için soğutma sistemlerimizi pazar yerine kurduk. Esnaflarımızın ciddi bir memnuniyeti var. Biz pazar alanına daha çok insanımızın gelmesi adına ve esnaflarımızın serin bir ortamda faaliyetlerini sürdürmesi adına bu sistemi kurduk' diye konuştu.

Pazarcı esnafı ve vatandaşlar da serin bir ortamda alışveriş yaptıkları için Başkan Tollu'ya teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Akrabaların kayısı toplama kavgası: 1 ölü Akrabaların kayısı toplama kavgası: 1 ölü 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar' 10. kez açıldı 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar' 10. kez açıldı
Kaynak: DHA

Erdemli Belediyesi, Devlet Hastanesi, alışveriş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ERDEMLİ'DE KAPALI SEMT PAZARINA VANTİLATÖRLER YERLEŞTİRİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:20 Ankara'dan sonra İstanbul ve İzmir belediyeleri de Halk Ekmek'e zam yaptı! Fırın fiyatına yaklaştı
12:48 Ebru Şancı Öztürk ölümden döndü: Bedenim iyileşti ruhum iyileşmedi
12:46 Galatasaray Süper Lig'de ilk maçına çıkıyor! İşte transferleriyle şov yapan sarı kırmızılıların muhtemel 11'i
12:44 İstanbul'da 20 yaşındaki genci işkenceyle öldürüp evinin önüne attılar! Cenazesi Mardin'e gönderildi
12:25 2.5 yaşında katledilen Müslüme Yağal'ın bilirkişi raporu vahşeti kanıtladı: Cinsel istismara uğradıktan sonra öldürülmüş
12:16 Tartıştığı oğlu Keremcan 15. kattan atlayınca kendisini kaybeden baba kafasına ateş ederek intihar etti
12:11 15 yaşındaki çocuk bilgisayar başında kalp krizi geçirerek vefat etti
12:00 Kasayı boşaltmaya çalışırken kasiyer tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralanan hırsızın son sözleri "öldüm" oldu
11:54 23 yaşındaki voleybolcu Zehra Güneş reklam anlaşmasından dudak uçuklatan bir kazanç sağlayacak
11:43 İstanbul'da bir tarafta ayçiçek tarları, diğer tarafta yükselen gökdelenler görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 13:41:25. #1.12#
SON DAKİKA: ERDEMLİ'DE KAPALI SEMT PAZARINA VANTİLATÖRLER YERLEŞTİRİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement