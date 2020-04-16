Erdemli Belediyesi internet üzerinden maske dağıtımına başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdemli Belediyesi internet üzerinden maske dağıtımına başladı - Son Dakika

Erdemli Belediyesi internet üzerinden maske dağıtımına başladı

6 saat önce

Erdemli Belediyesi, internet üzerinden maske dağıtımına başlandı.

Erdemli Belediyesi internet üzerinden maske dağıtımına başladı, System.String[]

Erdemli Belediyesi, internet üzerinden maske dağıtımına başlandı.


Korona virüs salgınına karşı mücadelesini topyekun sürdüren ve tedbiri elden bırakmayarak ilçenin dört bir tarafında salgına karşı etkin bir çalışma yürüten Erdemli Belediyesi, ihtiyaç hisseden vatandaşların her türlü yardımına koşmaya devam ediyor. Erdemli Belediyesi, toplu ulaşım araçlarına, pazar ve marketlere maskesiz erişilemeyeceğinin açıklanmasının ardından ek tedbirler alarak internet üzerinden başvuruları alınan vatandaşlara maske dağıtımı yapacağını duyurdu. Vatandaşlar, 'https://maske.erdemli.bel.tr/' internet adresi üzerinden başvuru formunu doldurarak ücretsiz maske temin edebilecek.


Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun talimatıyla 2015 yılında kurulan ve bir insanlık projesi olan 'Limon Çiçeği' ekipleri tarafından internet üzerinden başvuruları alınan vatandaşlara maske temini sağlanacağı bildirildi. Maske ile ilgili internet üzerinden başvuruların alınmaya başlandığının duyurulmasının ardından kısa zamanda vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Evlerinden çıkamadıklarını ve uygulamaya konulan hizmetten duydukları memnuniyeti paylaşan vatandaşlar, Başkan Tollu'ya teşekkür ettiler.


"Vatandaşlarımızın sağlığı önceliğimizdir"


Salgının yayılmasını önlemek için yapılan 'evde kal' çağrılarına mutlaka uyulmasını tavsiye eden Başkan Tollu, korona virüs ile mücadelede en önemli önlemin evde kalmak olduğunu vurguladı. Maske dağıtımı ile ilgili yaptığı açıklamada, mecburen dışarıya çıkmak durumunda olan ve sokağa çıkamayan vatandaşları da unutmadıklarına işaret eden Tollu, internet üzerinden maske dağıtımına başladıklarını kaydetti. Tollu, "Pazar yerlerinde esnaflarımıza ve maskesi olmayan vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına periyodik olarak devam ediyoruz. Belediyemizin internet sitesi üzerinden taleplerini aldığımız vatandaşlarımıza maske dağıtımına başladık. Kendi üretimimiz olan maskeleri, maske temininde sorun yaşayan ve zorunlu olarak evlerinden çıkmak durumunda olan vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı önceliğimizdir. Bunun için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - MERSİN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 12:36 Kaynak: İHA

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