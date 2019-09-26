Erdemli Belediyesi Kadın Spor Merkezi eğitime başladı

Erdemli Belediyesi Kadın Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi, yeni dönem eğitimlerine başladı.



Spor eğitmeni Ebrule Türer gözetiminde yeni sezon eğitimlerine başlayan Erdemli Belediyesi Kadın Spor Merkezi, sağlıklı yaşam üzerine ilçe vatandaşlarına hizmet vermeye devam ediyor. Merkezde daha önce de kadınlara yönelik spora teşvik ve obeziteye karşı kampanya düzenlenmiş, ayrıca Kadın Danışma Merkezi psikologlarının da destek hizmeti vermesi sağlanmıştı. Spor Merkezi eğitmeni Ebrule Türer, eğitimlere katılan kadınların kapsamlı bir taramadan geçtiğini ve sağlık koşullarına uygun kilo vermelerinin sağlandığını ifade etti.



Sadece alt yapı hizmetleriyle kalmadıklarının altını çizerek, sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak ilçenin her yaş kitlesinden insanının tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını kaydeden Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ruh ve beden sağlığı konusunda sağlıklı bir toplum için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini bildirdi. En önemli vazifelerinden birinin de kadınları toplumun her alanında yapılan çalışmalara dahil etmek olduğunu belirten Tollu, başlattıkları destekleyici çalışmalar ile bu hizmetleri sağladıklarını kaydetti. - MERSİN