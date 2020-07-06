Erdemli Belediyesi, Koramşalı muhtarlık ve Kuran Kursu binalarını yeniliyor - Son Dakika

Erdemli Belediyesi, Koramşalı muhtarlık ve Kuran Kursu binalarını yeniliyor

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediyesi, Koramşalı Mahallesinin yıpranan muhtarlık binası ile Kuran Kursu binasında boya ve bakım çalışmaları yaparak, iki binayı da yeniliyor.

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediyesi, Koramşalı Mahallesinin yıpranan muhtarlık binası ile Kuran Kursu binasında boya ve bakım çalışmaları yaparak, iki binayı da yeniliyor.

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Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre belediyenin; camilere, okullara, kamu kurum ve kuruluşlarına sunduğu destek hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek, Koramşalı Mahallesinin yıpranmış durumdaki muhtarlık binasında ve Kuran Kursunda boya ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi. İç ve dış cephe boya işleri yapılan muhtarlık binası, pandemi sonrasında vatandaşların kullanımı için düzenlenirken, Kuran Kursu da öğrencilerine kapılarını açmak için bekliyor.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, manevi değerlere sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, ibadethanelere yönelik yürütülen hizmetlerin sadece Allah'ın rızasını kazanmak adına yapıldığını kaydetti. Ayrıca eğitim kurumlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen desteğin, ilçenin talepte bulunan tüm kurumlarına yönelik olduğunun altını çizen Tollu, hizmetlere aralıksız devam edileceğini belirtti. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erdemli Belediyesi, Koramşalı muhtarlık ve Kuran Kursu binalarını yeniliyor - Son Dakika
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