Erdemli Belediyesi Kurs Merkezi'nde yeni dönem kayıt sınavı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdemli Belediyesi Kurs Merkezi'nde yeni dönem kayıt sınavı yapıldı - Son Dakika

Erdemli Belediyesi Kurs Merkezi'nde yeni dönem kayıt sınavı yapıldı

6 saat önce

Erdemli Belediyesi Kurs Merkezi, 2020-2021 eğitim dönemi için lise kayıtları sınavını gerçekleştirdi.

Erdemli Belediyesi Kurs Merkezi'nde yeni dönem kayıt sınavı yapıldı, System.String[]

Erdemli Belediyesi Kurs Merkezi, 2020-2021 eğitim dönemi için lise kayıtları sınavını gerçekleştirdi. Bin öğrencinin katıldığı sınav sonuçları 8 Ocak Çarşamba günü açıklanacak.


Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, eğitimde fırsat eşitliği anlayışı ile kurulan ve ücretsiz hizmet veren Lise Hazırlık Kurs Merkezi, eğitim desteği sunmaya devam ediyor.


2020-2021 yılı için dört farklı branşta sayısal, eşit ağırlık, sözel ve yabancı dil eğitimi veren Kurs Merkezi, yeni dönem kayıt sınavını gerçekleştirdi. Bin öğrencinin katıldığı ve sonuçlarının 8 Ocak Çarşamba günü açıklanacağı sınavda dereceye giren öğrenciler, Erdemli Belediyesi Kurs Merkezi'ne başvurularını yapabilecekler.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, eğitime büyük önem verdiklerini belirterek, "Zira geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin, vatana ve millete hayırlı bireyler olarak yetiştirilmesi en büyük arzumuzdur. Bu amaçla kurduğumuz Eğitime Destek Kurs Merkezlerimiz, çok şükür ki istediğimiz başarıyı yakaladı. Bugün taleplerde yaşadığımız yoğunlukta, bu başarının göstergesidir. Biliyoruz ki, ailelerin en kıymetli varlıkları çocuklarıdır. Çocuklarını bizlere emanet eden anne ve babalara teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN

Erdemli Belediyesi, Erdemli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:29 Kaynak: İHA
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