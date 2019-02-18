Son Dakika Haberleri: Erdemli Belediyesi, Limonata Fabrikası Kurmak İçin Çalışma Yapacak

Erdemli Belediyesi, Limonata Fabrikası Kurmak İçin Çalışma Yapacak

56 dakika önce

Erdemli Belediye Başkan Adayı Mükerrem Tollu, ilçeye ekonomik değer katacak projeler üzerinde çalıştıklarını belirterek, ilçede limonata fabrikası ve plastik kasa fabrikası kurulması için proje hazırlayacaklarını söyledi.

Erdemli Belediyesi, Limonata Fabrikası Kurmak İçin Çalışma Yapacak, System.String[]
Erdemli Belediye Başkan Adayı Mükerrem Tollu, ilçeye ekonomik değer katacak projeler üzerinde çalıştıklarını belirterek, ilçede limonata fabrikası ve plastik kasa fabrikası kurulması için proje hazırlayacaklarını söyledi.

Başkan Tollu, Erdemli'de limon hasadı devam ederken, ilçe merkezi, Limonlu, Kocahasanlı ve Keşli Mahallelerinde bulunan limon tezgahları ziyaret etti. Tezgahlarda çalışan vatandaşlarla sohbet eden Tollu, işçilere tatlı ikram etti. Öğle yemeğini de bir limon bahçesinde hasat yapan çiftçilerle birlikte yiyen Tollu, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Erdemli'nin, limonun başkenti olduğunu vurgulayan Tollu, bunun da ilçe için çok ciddi bir ekonomik değer olduğunu söyledi. Tollu, "Belediye olarak şu ana kadar kentin temel meselelerini hallettik, bundan sonra kente ekonomik değer katan, kentte istihdam oluşturan ve vatandaşın yaşam kalitesini arttıracak, ekonomik anlamda değer katacak projeler üretiyoruz. İnşallah, tarım ürünlerimizin sanayileşmesi için limonata fabrikası, plastik kasa fabrikası gibi çalışmalar gerçekleştireceğiz. Ayrıca bu ürünlerimizi dünyaya tanıtmak adına patent alma çalışmalarımızı da başlattık" dedi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:15 Kaynak: İHA

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