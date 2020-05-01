Erdemli Belediyesi maske dağıtımını dijital platforma taşıdı - Son Dakika

Erdemli Belediyesi, günlük olarak şehrin muhtelif yerlerinde ihtiyacı olan vatandaşlara maske dağıtımını sürdürürken, artık maske ihtiyacı olan vatandaşların web sitesi üzerinden müracaat edebileceklerini duyurdu.



Erdemli Belediyesi internet sitesi üzerinden form dolduran vatandaşların maske ihtiyaçlarının karşılanması için kurulan özel mobil ekip maske dağıtımlarına başladı. 'Talep sizden maske bizden' başlığı ile kamuoyuna duyurulan dijital maske dağıtım platformuna vatandaşlardan yoğun ilgi olduğunu söyleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bu salgın sürecinde vatandaşların maske sorununa çözüm üretmenin gayreti içinde olduklarını söyledi.



"Dijital platform üzerinden vatandaşlarımızın maske temini hususunda yaşadığı aksaklıkları gidermek adına kurulan beş kişilik mobil ekip ile de maske dağıtımlarına başlandı" diyen Tollu, " Web sitemiz üzerinden form doldurarak maske talep eden vatandaşlarımızın bu talepleri mobil ekiplerimiz tarafından ivedi bir biçimde yerine getirilmektedir. Dijital platformdan başlattığımız bu hizmetimize vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiğini gözlemliyoruz. Market, pazar ve halkın ortak kullanım alanlarında vatandaşlarımızın maske takma zorunluluğu olması dolayısıyla bizler de Erdemli Belediyesi olarak vatandaşlarımıza böyle bir hizmet sunmaya karar verdik" ifadelerini kullandı. Sağlığın önemine vurgu yapan Tollu, "Sağlık her şeyden önemlidir, bu günlerde sağlığın değerini daha iyi anlamış bulunmaktayız. İnanıyorum ki, ülkemiz alınan bu tedbirler ve verilen hizmetler ile bu salgın sürecini atlatıp özlemini duyduğu o günlere kavuşacaktır" dedi.



Erdemli Belediyesi yetkililerinden yapılan açıklamada, 'maske.erdemli.bel.tr' adresinden başvuru yapılabileceği, şu ana kadar yapılan başvurular ile ilçe genelinde mobil ekiplerce dağıtılan maske sayısının yüz bini geçtiği, maske üretiminin, maske başvurularının ve dağıtımlarının sürdüğü bildirildi. - MERSİN