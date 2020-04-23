Erdemli Belediyesi'nden balonlu, bayraklı araç korteji - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı balonlu, bayraklı araç kortejiyle kutlandı. Bayraklar ve balonlarla süslenen belediye araçlarından çocuk şarkıları eşliğinde sokak sokak gökyüzüne balon bırakıldı.



İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda gökyüzüne balon bırakan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, korona virüs önlemlerine de uyarak 23 Nisan'a özel çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerini belirtti. Başkan Tollu, "Bu yıl 23 Nisan'ı çok farklı kutlamaktayız. Korona virüs münasebetiyle insanlarımızın sokağa çıkması sınırlandırıldı. Dolayısıyla büyük Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği ulusal egemenlik ve bağımsızlığımızın yegane nişanesi olan bu bayramı önceki yıllardan çok farklı kutlamaktayız. Biz de çocuklarımız sokağa çıkmasa dahi onlara hoşça vakit geçirmek adına balonlarımızı gökyüzüyle buluşturacağız. Çocuklarımızın bayramını en iyi şekilde kutlamanın gayretinde olacağız" dedi.



Balonlu ve bayraklı araç korteji vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. - MERSİN