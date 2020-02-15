Erdemli Belediyesi'nden 'Başarı için hafıza geliştirme' eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdemli Belediyesi'nden 'Başarı için hafıza geliştirme' eğitimi - Son Dakika

Erdemli Belediyesi'nden 'Başarı için hafıza geliştirme' eğitimi

6 saat önce

Erdemli Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik, 'Hayatta ve eğitimde başarı için hafıza geliştirme' semineri düzenlendi.

Erdemli Belediyesi'nden 'Başarı için hafıza geliştirme' eğitimi, System.String[]

Erdemli Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik, 'Hayatta ve eğitimde başarı için hafıza geliştirme' semineri düzenlendi.


Erdemli Belediyesi, düzenlediği ücretsiz seminerlerle öğrencilerin kişisel gelişimine destek olmaya ve eğitimde farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kültür Merkezi Konferans Salonunda, Dr. Yavuz Korkmaz tarafından gerçekleştirilen 'Hayatta ve eğitimde başarı için hafıza geliştirme' seminerine, özellikle lise öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. 550 kişilik konferans salonunu dolduran öğrenciler, eğitim hayatlarında daha etkili öğrenme becerilerine sahip olmak için semineri can kulağıyla dinledi.


Çocukların ve gençlerin eğitimlerine önem verdiklerini ve buna uygun projeler ürettiklerini kaydeden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Gençlerimiz, çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Onlar iyi eğitimler aldıkça geleceğimiz daha parlak, daha aydınlık olacaktır. Biz de bu nedenle her projemizin içerisine mutlaka onlara faydalı olacak çalışmalar ekliyoruz. Bu tekniklerle çocuklarımız bilgiyi kolay şekilde öğrenmeyi ve bu bilgileri doğru şekilde saklamayı öğrenecekler. Çocuklarımızın eğitim hayatına, sınavlara hazırlık sürecine katkı sağlamak bizim temel vazifelerimizden birisidir" dedi.


Erdemlili öğrenciler için düzenlenen seminerde, akrostiş tekniği, öyküleme tekniği, zihin haritaları tekniği gibi birçok farklı biçimde hızlı, kolay ve kalıcı öğrenmenin yolları anlatıldı. - MERSİN

Yavuz Korkmaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:44 Kaynak: İHA
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