Son Dakika Haberleri: Erdemli Belediyesi'nden basketbol kursu
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Erdemli Belediyesi'nden basketbol kursu

23 dakika önce

Erdemli Belediyesi Basketbol Spor Okulları, çocuklara ve gençlere yönelik verdiği eğitimler kapsamında basketbol eğitimlerine de başladı.

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Erdemli Belediyesi Basketbol Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Okulları, çocuklara ve gençlere yönelik verdiği eğitimler kapsamında basketbol eğitimlerine de başladı.

Erdemli Spor Salonunda başlayan eğitimlerin yaş kategorilerine göre ayrılmış guruplar halinde verildiğini belirten belediye yetkilileri, 200 öğrencinin kursa katılım gösterdiğini kaydetti. Salı ve perşembe günleri, 09.00 ve 12.00 saatleri arasında gerçekleşen eğitimlerden oldukça memnun olan veliler, yapılan bu çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gençlerin spora yönlendirilerek kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak için her alanda çalışma yürüttüklerini ifade etti. İlçenin kalkınmasının, gelecek nesillerin doğru yetiştirilmesine bağlı olduğunu belirten Tollu, gençlerin spor faaliyetlerinden herhangi birisine yönelebilmesi için sanattan spora çeşitli alanlarda eğitim verdiklerini bildirdi. Başarılı sporcular yetiştirmek adına çalıştıklarını belirten Tollu, yıl içerisinde de birçok eğitimin devam edeceğini kaydetti. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:11 Kaynak: İHA
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