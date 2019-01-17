Son Dakika Haberleri: Erdemli Belediyesi'nden Öğrencilere Karne Hediyesi Kar Festivali

Erdemli Belediyesi'nden Öğrencilere Karne Hediyesi Kar Festivali

1 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediyesi, yarıyıl tatiline girecek öğrencilere karne hediyesi olarak 1. Kar Festivali düzenliyor.

Erdemli Belediyesi'nden Öğrencilere Karne Hediyesi Kar Festivali, System.String[]
MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli Belediyesi, yarıyıl tatiline girecek öğrencilere karne hediyesi olarak 1. Kar Festivali düzenliyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Ocak Cumartesi günü saat 11.00'de Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenleyecekleri Kar Festivali'nde, sınırsız kardan adam, sucuk ekmek ve karsambaç ikramlarının olacağını belirterek, herkesi festivale davet etti. Karla buluşamayan çocuk kalmaması ve çocukların aileleri ile birlikte vakit geçirebilmesi adına bu festivali düzenlediklerini belirten Tollu, "Geçmiş yıllarda, ilçe merkezine kar yağmaması ve her çocuğun kar yağan mahallelere ulaşamaması sebebi ile okul bahçelerine kar getiriyorduk. Etkinliği ilçe geneline yayarak 1. Kar Festivali hazırlıklarımız tamamladık. Festivalde sadece çocukları değil, tüm vatandaşları kar ile buluşturacağız. Bu festival çocuklarımıza karne hediyesi olacak. Tüm vatandaşlarımızı çocukları ile birlikte festivalimize davet ediyorum" dedi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:08 Kaynak: İHA

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