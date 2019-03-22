Son Dakika Haberleri: Erdemli Belediyesi'nden Okullara Oyun Parkı Desteği

Erdemli Belediyesi'nden Okullara Oyun Parkı Desteği

44 dakika önce

Erdemli Belediyesi, eğitime destek çalışmaları kapsamında Erdemli İlkokulu'nun bahçesinde çocuklar için oyun grubu oluşturdu.

Erdemli Belediyesi'nden Okullara Oyun Parkı Desteği, System.String[]
Erdemli Belediyesi, eğitime destek çalışmaları kapsamında Erdemli İlkokulu'nun bahçesinde çocuklar için oyun grubu oluşturdu.

Yapılan eğitimden verim alınabilmesinin, ancak uygun ortama ve koşullara sahip olunmasıyla sağlanabileceğini söyleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "İlim ve irfan yuvasında, geleceğin aydınlık Türkiye'sinin mimarlarını yetiştiren kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Onlar bizim aydınlık yüzümüz, toplumu şekillendiren yönümüz. Bu yüzden öğretmenlerimizin, emrine amadeyiz. Ailelerimizin en kıymetli hazineleri, hiç şüphesiz ki çocuklarıdır. Bizde çocuklarımız için ilçemizin her noktasında hizmet üretiyoruz. Kentimiz için fırsat buldukça her kesimden her meslek gurubundan insanımızın fikirlerine başvuruyoruz. Çünkü bu kentin geleceğini ancak ortak fikirlerimizle inşa edebiliriz" dedi.

Okul Müdürü Şevki Aksay ve öğretmenler ise gerçekleştirilen hizmetlerden ve üretilen projeler ile okullara verilen desteklerden dolayı Başkan Tollu'ya teşekkür ettiler. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:15 Kaynak: İHA

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