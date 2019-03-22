Erdemli Belediyesi'nden Okullara Oyun Parkı Desteği
44 dakika önce
Erdemli Belediyesi, eğitime destek çalışmaları kapsamında Erdemli İlkokulu'nun bahçesinde çocuklar için oyun grubu oluşturdu.
Erdemli Belediyesi
, eğitime destek çalışmaları kapsamında Erdemli İlkokulu'nun bahçesinde çocuklar için oyun grubu oluşturdu.
Yapılan eğitimden verim alınabilmesinin, ancak uygun ortama ve koşullara sahip olunmasıyla sağlanabileceğini söyleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu
, "İlim ve irfan yuvasında, geleceğin aydınlık Türkiye
'sinin mimarlarını yetiştiren kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Onlar bizim aydınlık yüzümüz, toplumu şekillendiren yönümüz. Bu yüzden öğretmenlerimizin, emrine amadeyiz. Ailelerimizin en kıymetli hazineleri, hiç şüphesiz ki çocuklarıdır. Bizde çocuklarımız için ilçemizin her noktasında hizmet üretiyoruz. Kentimiz için fırsat buldukça her kesimden her meslek gurubundan insanımızın fikirlerine başvuruyoruz. Çünkü bu kentin geleceğini ancak ortak fikirlerimizle inşa edebiliriz" dedi. Okul Müdürü
Şevki Aksay ve öğretmenler ise gerçekleştirilen hizmetlerden ve üretilen projeler ile okullara verilen desteklerden dolayı Başkan Tollu'ya teşekkür ettiler. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:15 Kaynak: İHA
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